У Франції відреагували на запропоновану Єврокомісією зміну правил прийому до ЄС

У офісі президента Франції назвали "кроком у правильному напрямку" запропоновану Єврокомісією зміну правил прийому нових членів до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Reuters.

"Це крок у правильному напрямку", - заявив у Парижі чиновник Єлисейського палацу. "Існує реальна зміна методології в тому, що пропонується. Це важливо і позитивно".

На запитання, чи достатньо буде такої реформи, щоб перебороти заперечення Франції, чиновник сказав, що Париж навесні проконсультується з іншими країнами ЄС, перш ніж ухвалювати рішення.

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Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї оприлюднив нову методологію прийому нових країн-членів у середу. Варгеї зазначив, що нова процедура містить чітку передумову проведення реформ для відкриття переговорів.

Нові правила були розроблені після того, як ЄС у жовтні вкотре відмовився починати переговори з Північною Македонією та Албанією. Рушійної силою при ухваленні цього рішення була Франція, яка зажадала зміни правил розширення ЄС. Париж підтримали також Нідерланди і Данія.