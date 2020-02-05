Во Франции отреагировали на предложенное Еврокомиссией изменение правил приема в ЕС

В офисе президента Франции назвали "шагом в правильном направлении" предложенное Еврокомиссией изменение правил приема новых членов в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой Reuters.

"Это шаг в правильном направлении", - заявил в Париже чиновник Елисейского дворца. "Существует реальное изменение методологии в том, что предлагается. Это важно и позитивно".

На вопрос, достаточно ли будет такой реформы, чтобы преодолеть возражения Франции, чиновник сказал, что Париж весной проконсультируется с другими странами ЕС, прежде чем принимать решение.

Читайте также Северная Македония будет идти в ЕС отдельно от Албании – МИД

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархеи обнародовал новую методологию приема новых членов в среду. Вархеи отметил, что новая процедура содержит четкую предпосылку проведения реформ для открытия переговоров.

Новые правила были разработаны после того, как ЕС в октябре в очередной раз отказался вступать в переговоры с Северной Македонией и Албанией. Движущей силой при принятии этого решения была Франция, которая потребовала изменения правил расширения ЕС. Париж поддержали также Нидерланды и Дания.