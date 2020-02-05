В ЄС розкритикували конституційну реформу Путіна

В ЄС висловили стурбованість з приводу планованої конституційної реформи в Росії, яка передбачає пріоритет Конституції РФ над міжнародними законами і договорами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві делегації ЄС у Раді Європи.

"ЄС хотів би підкреслити, що яку б модель відносин між внутрішньою і міжнародною системами не обрали, відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів держава не може посилатися на положення свого внутрішнього права як виправдання для невиконання договору, включаючи Європейську конвенцію про права людини" - йдеться у заяві.

" Прийняття поправки до статті 79 Конституції Російської Федерації в її нинішній редакції викликало б серйозну заклопотаність з приводу здатності Російської Федерації виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання" - наголосили в делегації.

У зв’язку з цим, в ЄС закликали російську владу забезпечити, щоб законодавство країни і його застосування повністю відповідали міжнародно-правовим зобов'язанням РФ.

Як повідомлялося, Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, проведе експертизу змін до конституції РФ, ініційованих Путіним, не чекаючи на офіційний запит Росії.

Як відомо, путінська конституційна реформа пропонує дозволити Росії не виконувати ті рішення міжнародних органів, у яких вона побачить суперечність своїй Конституції.