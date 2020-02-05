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В ЕС раскритиковали конституционную реформу Путина

Среда, 5 февраля 2020, 20:51

В ЕС выразили обеспокоенность по поводу планируемой конституционной реформы в России, которая предусматривает приоритет Конституции РФ над международными законами и договорами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении делегации ЕС в Совете Европы.

 "ЕС хотел бы подчеркнуть, что какую бы модель отношений между внутренней и международной системами не выбрали, согласно Венской конвенции о праве международных договоров государство не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения договора, включая Европейскую конвенцию о правах человека", - говорится в заявлении.

" Принятие поправки к статье 79 Конституции Российской Федерации в ее нынешней редакции вызвало бы серьезную озабоченность по поводу способности Российской Федерации выполнять свои международно-правовые обязательства", - отметили в делегации.

В связи с этим, в ЕС призвали российские власти обеспечить, чтобы законодательство страны и его применение полностью соответствовали международно-правовым обязательствам РФ.

Как сообщалось, Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия проведет экспертизу изменений в конституцию РФ, инициированных Путиным, не дожидаясь на официальный запрос России.

Как известно, путинская конституционная реформа предлагает разрешить России не исполнять решения международных органов, в которых она увидит противоречие своей Конституции.

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