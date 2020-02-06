Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посол ЄС: у земельній реформі є десятки аспектів, які слід правильно впровадити

Українська міграція до Польщі різко помолодшала – дослідження

В Італії зійшов з рейок швидкісний потяг: 2 загиблих, 30 постраждалих

При жорсткій посадці літака в Стамбулі загинули 3 людини, 179 постраждали






МЗС РФ повідомило про загибель російських військових в Сирії

Четвер, 6 лютого 2020, 11:24

Міністерство закордонних справ РФ заявило про загибель російських військових в сирійській провінції Ідліб.

Як повідомляє "Європейська правда", інформація розміщена на сайті МЗС РФ.

На сайті опубліковано коментар про розвиток ситуації в Ідлібській зоні деескалації, в якому йдеться "про тисячу нападів з боку терористів в Ідлібі за останні два тижні січня".

"Рахунок загиблим і пораненим серед сирійських військовослужбовців і мирних жителів за межами зони деескалації пішов на сотні. Трагічно загинули російські та турецькі військові фахівці ", - йдеться в повідомленні.

Кількість загиблих, дата загибелі або інші подробиці не повідомляються.

На початку лютого російські ЗМІ повідомляли про загибель у Сирії чотирьох спецназівців ФСБ Росії, офіційно підтверджена загибель одного. За даними "Нової газети", бійці спецназу забезпечували безпеку під час зустрічі вищих керівників Сирії і Туреччині.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сирія
powered by lun.ua