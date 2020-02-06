МЗС РФ повідомило про загибель російських військових в Сирії

Міністерство закордонних справ РФ заявило про загибель російських військових в сирійській провінції Ідліб.

Як повідомляє "Європейська правда", інформація розміщена на сайті МЗС РФ.

На сайті опубліковано коментар про розвиток ситуації в Ідлібській зоні деескалації, в якому йдеться "про тисячу нападів з боку терористів в Ідлібі за останні два тижні січня".

"Рахунок загиблим і пораненим серед сирійських військовослужбовців і мирних жителів за межами зони деескалації пішов на сотні. Трагічно загинули російські та турецькі військові фахівці ", - йдеться в повідомленні.

Кількість загиблих, дата загибелі або інші подробиці не повідомляються.

На початку лютого російські ЗМІ повідомляли про загибель у Сирії чотирьох спецназівців ФСБ Росії, офіційно підтверджена загибель одного. За даними "Нової газети", бійці спецназу забезпечували безпеку під час зустрічі вищих керівників Сирії і Туреччині.