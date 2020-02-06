МИД РФ сообщил о гибели российских военных в Сирии

Министерство иностранных дел РФ заявило о гибели российских военных в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает "Европейская правда", информация размещена на сайте МИД РФ.

На сайте опубликован комментарий о развитии ситуации в Идлибской зоне деэскалации, в котором говорится "о тысяче нападений со стороны террористов в Идлибе за последние две недели января".

"Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты", - говорится в сообщении.

Количество погибших, дата гибели или другие подробности не сообщаются.

В начале февраля российские СМИ сообщали о гибели в Сирии четырех спецназовцев ФСБ России, официально подтверждена гибель одного. По данным "Новой газеты", бойцы спецназа обеспечивали безопасность во время встречи высших руководителей Сирии и Турции.