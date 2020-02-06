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В Хорватію і Чорногорію припинили доставку посилок з Китаю через коронавірус

Четвер, 6 лютого 2020, 15:28

Пошта Чорногорії попередила громадян, що доставка посилок з Пекіна і Шанхаю призупинена на невизначений період.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал CDM.

Пошта пояснила, що через поширення нового типу коронавірусу авіакомпанії призупинили польоти до Китаю, через що доставка замовлень до Чорногорії стала неможливою.

Хорватська пошта також припинила доставку невеликих посилок з Китаю. Отримавши повідомлення від KLM, Lufthansa і Turkish Airlines про те, що вони призупинили польоти в Китай, щоб запобігти поширенню коронавірусу, поштова служба попередила про проблеми из доставкою.

Це означає, що невеликі посилки, замовлені через Aliexpress з Китаю, не зможуть бути відправлені в цей час.

"Щомісяця з Китаю надходить близько мільйона відправлень, і загальна кількість посилок неухильно зростає в останні роки, до 20 відсотків щорічно", - зазначили в поштовій службі Хорватії.

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