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В Хорватию и Черногорию прекратили доставку посылок из Китая из-за коронавируса

Четверг, 6 февраля 2020, 15:28

Почта Черногории предупредила граждан, что доставка посылок из Пекина и Шанхая приостановлена на неопределенный период.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал CDM.

Почта объяснила, что из-за распространения нового типа коронавируса авиакомпании приостановили полеты в Китай, из-за чего доставка заказов в Черногорию стала невозможной.

Хорватская почта также прекратила доставку небольших посылок из Китая. Получив сообщение от KLM, Lufthansa и Turkish Airlines о том, что они приостановили полеты в Китай, чтобы предотвратить распространение коронавируса, почтовая служба предупредила о проблемах из доставкой.

Это означает, что небольшие посылки, заказанные через Aliexpress из Китая, не смогут быть отправлены в это время.

"Ежемесячно из Китая поступает около миллиона отправлений, и общее количество посылок неуклонно растет в последние годы, до 20 процентов ежегодно", - отметили в почтовой службе Хорватии.

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