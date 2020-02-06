Звіт Сенату критикує адміністрацію Обами щодо реакції на втручання РФ

Адміністрація Барака Обами "не робила достатньо" для протидії втручанню Росії в американські президентські вибори 2016 року і була обмежена у відповіді через украй політизоване середовище та інші чинники, які неумисно допомагали Москві.

Про це сказано у звіті Сенату, опублікованому у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Двопартійний звіт Комітету з розвідки Сенату також вказує, що спосіб, яким адміністрація Обами давала раду російському втручанню, міг, обмежуючи дії США, затьмарити повніше уявлення про масштаби втручання з боку Москви.

Висновки є вагомими тому, що демократи приєдналися до республіканців в критиці адміністрації Обами за його реакцію на те, що комітет та спецслужби США визнали російською операцією з підтримки на президентських виборах 2016 року республіканця Дональда Трампа.

"Комітет встановив, що рішення щодо обмеження та затримки інформаційного потоку щодо російської кампанії активних заходів 2016 року, хоча й зрозуміле, ненавмисно обмежувало можливості адміністрації реагувати", - йдеться у звіті.

Росія спростувала звинувачення США, що вона використовувала кіберхакерство, дезінформацію та інші засоби для впливу на результати виборів на користь Трампа.

Президент США Дональд Трамп раніше висловився на користь дискредитованої теорії змови, відомої як "Crowdstrike", яка звинувачує Україну, а не Росію у втручанні у президентські вибори в США в 2016 році.