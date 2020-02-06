Администрация Барака Обамы "не делала достаточно" для противодействия вмешательству России в американские президентские выборы в 2016 году и была ограничена в ответе из-за крайне политизированной среды и других факторов, которые неумышленно помогали Москве.

Об этом говорится в отчете Сената, опубликованном в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Двухпартийный отчет Комитета по разведке Сената также указывает, что способ, которым администрация Обамы справлялась с российским вмешательством, мог, ограничивая действия США, затмить более полное представление о масштабах вмешательства со стороны Москвы.

Выводы являются весомыми потому, что демократы присоединились к республиканцам в критике администрации Обамы за его реакцию на то, что комитет и спецслужбы США признали российской операцией по поддержанию на президентских выборах республиканца Дональда Трампа.

"Комитет установил, что решение по ограничению и задержке информационного потока по российской кампании активных мер 2016 года, хотя и понятно, но неумышленно ограничивало возможности администрации реагировать", - говорится в отчете.

Россия опровергла обвинения США, что она использовала киберхакерство, дезинформацию и другие средства для влияния на результаты выборов в пользу Трампа.

Президент США Дональд Трамп ранее высказался в пользу дискредитированной теории заговора, известной как "Crowdstrike", которая обвиняет Украину, а не Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.