Отчет Сената критикует администрацию Обамы касаемо реакции на вмешательство РФ
Администрация Барака Обамы "не делала достаточно" для противодействия вмешательству России в американские президентские выборы в 2016 году и была ограничена в ответе из-за крайне политизированной среды и других факторов, которые неумышленно помогали Москве.
Об этом говорится в отчете Сената, опубликованном в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Двухпартийный отчет Комитета по разведке Сената также указывает, что способ, которым администрация Обамы справлялась с российским вмешательством, мог, ограничивая действия США, затмить более полное представление о масштабах вмешательства со стороны Москвы.
Выводы являются весомыми потому, что демократы присоединились к республиканцам в критике администрации Обамы за его реакцию на то, что комитет и спецслужбы США признали российской операцией по поддержанию на президентских выборах республиканца Дональда Трампа.
"Комитет установил, что решение по ограничению и задержке информационного потока по российской кампании активных мер 2016 года, хотя и понятно, но неумышленно ограничивало возможности администрации реагировать", - говорится в отчете.
Россия опровергла обвинения США, что она использовала киберхакерство, дезинформацию и другие средства для влияния на результаты выборов в пользу Трампа.
Президент США Дональд Трамп ранее высказался в пользу дискредитированной теории заговора, известной как "Crowdstrike", которая обвиняет Украину, а не Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.