У Сербії мігранти влаштували протест з вимогою пропустити їх до Угорщини і ЄС

У Сербії десятки мігрантів в морозну та вітряну погоду пройшли близько десяти кілометрів до угорського кордону, вимагаючи вільного і безпечного проходу до Західної Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протест у північному місті Суботиця, що знаходиться недалеко від кордону країни-члена Європейського Союзу, Угорщини, відбувся після спроби мігрантів пробитися через прикордонний пункт пропуску минулого місяця.

Сербська поліція супроводжувала групу протестувальників вздовж дороги, що сполучає Суботицю та сусідній прикордонний перехід Хоргос.

"Ми хочемо працювати, ми хочемо кращого життя для наших дітей", - сказала Аміра з Сирії.

"Я з міста Дамаск, вони стріляють бомбами. Що ще ми можемо зробити?" – додала вона.

Сербія стала центром зосередження мігрантів у 2015 та 2016 роках, коли сотні тисяч бігли від воєн та бідності на Близькому Сході та в Азії і подорожували через Балкани, щоб досягти заможної Західної Європи.

Незважаючи на те, що Балканський маршрут був закритий у 2016 році, в даний час у державних таборах Сербії перебуває понад 6 000 мігрантів з таких країн, як Сирія, Ірак, Пакистан та Афганістан.