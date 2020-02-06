В Сербии мигранты устроили протест с требованием пропустить их в Венгрию и ЕС
В Сербии десятки мигрантов в морозную и ветреную погоду прошли около десяти километров до венгерской границы, требуя свободного и безопасного прохода в Западную Европу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Протест в северном городе Суботица, что находится недалеко от границы страны-члена Европейского Союза, Венгрии, произошел после попытки мигрантов пробиться через пограничный пункт пропуска в прошлом месяце.
Сербская полиция сопровождала группу протестующих вдоль дороги, соединяющей Суботицу и соседний пограничный переход Хоргос.
"Мы хотим работать, мы хотим лучшей жизни для наших детей", - сказала Амира из Сирии.
"Я из города Дамаск, они стреляют бомбами. Что еще мы можем сделать?" - добавила она.
Сербия стала центром сосредоточения мигрантов в 2015 и 2016 годах, когда сотни тысяч бежали от войн и бедности на Ближнем Востоке и в Азии и путешествовали через Балканы, чтобы достичь состоятельной Западной Европы.
Несмотря на то, что Балканский маршрут был закрыт в 2016 году, в настоящее время в государственных лагерях Сербии находится более 6000 мигрантов из таких стран, как Сирия, Ирак, Пакистан и Афганистан.