Сійярто у Києві домовився, як організувати зустріч Орбана і Зеленського

Україна та Угорщина домовилися про умови, за яких відбудеться зустріч лідерів двох держав.

Про це розповіли на пресконференції в Києві віцепрем’єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Сійярто не став пов’язувати проведення переговорів на найвищому рівні із вирішенням питання мови освіти, яке він назвав "важким питанням наших відносин". Натомість Київ та Будапешт домовилися, що цій зустрічі має передувати засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва.

За словами Кулеби, ця комісія збереться вже наступного місяця.

"7 років не засідала наша двостороння комісія. Ми домовилися вже цього року провести засідання цієї комісії в Будапешті", - розповів він.

"Якщо засідання міжурядової комісії пройде успішно, це відкриє шлях для проведення вже навесні зустрічі прем’єра Віктора Орбана та президента Володимира Зеленського", - додав Сійярто.

Сійярто також уточнив, що саме може бути узгоджене на засіданні комісії. Мовного питання у переліку не прозвучало. Йдеться про застарілі проблеми, вирішення яких потребує Україна, як-то відкриття нового пропускного пункту на кордоні та розблокування інфраструктурного кредиту у 50 млн євро.

Як повідомлялося, під час візиту Сійярто також заявив, що Київ має змінити мовні норми ще й нового закону про середню освіту.