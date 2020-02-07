Стан здоров'я президента Чехії стабілізувався - лікарі
Президент Чехії Мілош Земан має відповідний його віку слух, і йому не знадобиться слуховий апарат. Його загальний стан після госпіталізації у жовтні стабілізувався.
Про це заявив керівник клініки Центральної військового госпіталю у Празі Міхал Навара, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iRozhlas.
75-річний президент пройшов обстеження 6 лютого. За словами директора госпіталю Мирослава Завораля, стан Земана стабілізувався. З минулої осені він набрав вісім кілограмів.
Голова держави провів у лікарні близько двох годин. Вийшовши з Центрального військового госпіталю, Земан махнув журналістам і голосно сказав їм: "Я повністю здоровий".
"Президент згадує проблеми при спілкуванні, особливо там, де людей багато. Однак наш тест слуху не підтвердив жодного серйозного розладу. Зниження слуху близько 40 відсотків на високих частотах не є винятковою для його віку, здебільшого його слух є середнім для віку", - сказала Навара.
У медичному звіті того дня зазначено, що у Земана діабет другого типу, і він страждає невропатією обох ніг. За даними лікарні, останні лабораторні показники, зокрема рівень цукру в крові та інші параметри, що оцінюють діабет, були нормальними.
Президент втратив 20 кілограмів за два роки. За даними лікарні, Земан скаржився на нестабільну ходьбу і схильність до зниження артеріального тиску.
Земан відомий своїми ісламофобськими поглядами та підтримкою скасування санкцій Євросоюзу проти Росії, а також пропонує пробачити Росії анексію Криму, виплативши Україні грошову компенсацію.