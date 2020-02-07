Стан здоров'я президента Чехії стабілізувався - лікарі

Президент Чехії Мілош Земан має відповідний його віку слух, і йому не знадобиться слуховий апарат. Його загальний стан після госпіталізації у жовтні стабілізувався.

Про це заявив керівник клініки Центральної військового госпіталю у Празі Міхал Навара, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iRozhlas.

75-річний президент пройшов обстеження 6 лютого. За словами директора госпіталю Мирослава Завораля, стан Земана стабілізувався. З минулої осені він набрав вісім кілограмів.

Голова держави провів у лікарні близько двох годин. Вийшовши з Центрального військового госпіталю, Земан махнув журналістам і голосно сказав їм: "Я повністю здоровий".

Читайте також Земан пояснив, як прокремлівські кримські татари опинилися в Празькому граді

"Президент згадує проблеми при спілкуванні, особливо там, де людей багато. Однак наш тест слуху не підтвердив жодного серйозного розладу. Зниження слуху близько 40 відсотків на високих частотах не є винятковою для його віку, здебільшого його слух є середнім для віку", - сказала Навара.

"Він повністю стабілізується внутрішньо. У нього нормальний тиск, нормальний пульс. З часу останньої госпіталізації він набрав вісім кілограмів і без проблем", - сказав Заворал.

Земан був госпіталізований на чотири дні до Центрального військового госпіталю минулого жовтня. Після госпіталізації в жовтні лікарня повідомила, що президент проходив лікування в лікарні і що навіть після виходу його лікують від порушення, яке полягає у втраті та порушенні функції м’язів, особливо ніг.

У медичному звіті того дня зазначено, що у Земана діабет другого типу, і він страждає невропатією обох ніг. За даними лікарні, останні лабораторні показники, зокрема рівень цукру в крові та інші параметри, що оцінюють діабет, були нормальними.

Президент втратив 20 кілограмів за два роки. За даними лікарні, Земан скаржився на нестабільну ходьбу і схильність до зниження артеріального тиску.

Земан відомий своїми ісламофобськими поглядами та підтримкою скасування санкцій Євросоюзу проти Росії, а також пропонує пробачити Росії анексію Криму, виплативши Україні грошову компенсацію.