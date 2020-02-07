Состояние здоровья президента Чехии стабилизировалось - врачи

Президент Чехии Милош Земан имеет соответствующий возрасту слух, и ему не понадобится слуховой аппарат. Его общее состояние после госпитализации в октябре стабилизировалось.

Об этом заявил руководитель клиники Центральной военного госпиталя в Праге Михал Навара, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iRozhlas.

75-летний президент прошел обследование 6 февраля. По словам директора госпиталя Мирослава Завораля, состояние Земана стабилизировалось. С прошлой осени он набрал восемь килограммов.

Глава государства провел в больнице около двух часов. Выйдя из Центрального военного госпиталя, Земан махнул журналистам и громко сказал им: "Я полностью здоров".

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"Президент вспоминает проблемы при общении, особенно там, где людей много. Однако наш тест слуха не подтвердил ни одного серьезного расстройства. Снижение слуха около на 40 процентов на высоких частотах не является исключительным для его возраста, в основном его слух является средним для возраста", - сказала Навара.

"Он полностью стабилизируется внутренно. У него нормальное давление, нормальный пульс. Со времени последней госпитализации он набрал восемь килограммов и без проблем", - сказал Заворал.

Земан был госпитализирован на четыре дня в Центральный военный госпиталь в октябре прошлого года. После госпитализации в октябре больница сообщила, что президент проходил лечение в больнице и даже после выхода его лечат от нарушения, которое заключается в потере и нарушении функции мышц, особенно ног.

В медицинском отчете тот день отмечено, что Земан страдает диабетом второго типа и невропатией обеих ног. По данным больницы, последние лабораторные показатели, в частности уровень сахара в крови и другие параметры, оценивающие диабет, были нормальными.

Президент потерял 20 килограммов за два года. По данным больницы, Земан жаловался на нестабильную ходьбу и склонность к снижению артериального давления.