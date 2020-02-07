Трамп хоче звільнити радника, який казав, що йому пропонували очолити Міноборони України

Білий дім зважує план звільнення з Ради національної безпеки підполковника Александра Віндмана, який свідчив у розслідуванні імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Білий дім хоче позиціонувати цей крок як частину ширших зусиль щодо зменшення зовнішньополітичної бюрократії, сказали двоє людей, знайомих з цим питанням.

Якими б не були кроки адміністрації президента, вони відбудуться після того, як Сенат у середу виправдав Трампа. Білий дім має намір зобразити будь-які звільнення як частину скорочення штату, а не як помсту, на думку співрозмовників.

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Деякі чиновники, яких мають відсторонити, будуть перепризначені на інші посади через те, що вони сприймаються як нелояльні до президента. Про це три особи, знайомі з цим питанням, заявили за умови анонімності.

Нагадаємо, 19 листопада під час відкритого слухання у Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент Віндман, підполковник армії США та експерт з питань України в Раді нацбезпеки, заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України.

Під час слухань Віндман також заявив, що вважав "недоречною" телефонну розмову президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.

Перед цим він давав свідчення за закритими дверима і тоді сказав, що із розмови йому стало зрозуміло, що Україна не отримає військову допомогу, поки не зробить те, що хотів Трамп.