Трамп хочет уволить советника, который говорил, что ему предлагали возглавить Минобороны Украины

Белый дом взвешивает план по увольнению подполковника Александра Виндмана из Совета национальной безопасности после того, как он свидетельствовал в расследовании импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Белый дом хочет позиционировать этот шаг как часть более широких усилий по уменьшению внешнеполитической бюрократии, сказали два человека, знакомых с этим вопросом.

Какими бы ни были шаги администрации президента, они состоятся после того, как Сенат в среду оправдал Трампа. Белый дом намерен преподнести любые отставки как часть сокращения штата, а не как месть, по мнению собеседников.

Некоторые чиновники, которых должны отстранить, будут переназначены на другие должности из-за того, что они воспринимаются как нелояльные президенту, заявили на условиях анонимности три человека, знакомые с этим вопросом.

Напомним, 19 ноября на открытых слушаниях в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины.

Во время слушаний Виндман также заявил, что считал "неуместным" телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Перед этим он давал показания за закрытыми дверями и тогда сказал, что из разговора ему стало ясно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, чего хотел Трамп.