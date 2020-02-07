Немецкий евродепутат извинился перед украинцами после визита ультраправых AfD в ОРДЛО

Депутат Европарламента от Германии (Европейская народная партия) Михаэль Галер извинился перед украинцами в связи с деятельностью представителей ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает "Европейская правда".

4 февраля представители немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) приехали в оккупированный Луганска, где приняли участие в мероприятии группировки "ЛНР".

"Я могу только попросить прощения у всех моих украинских друзей за то, что существует немецкая партия, которая хочет повторить ужасное поведение немцев в прошлом и которая стоит на стороне России за счет тех, кто между ними", - написал Галер в своем Twitter.

Министерство иностранных дел Украины осудило визит Гуннара Линдеманна, Рихарда Гретцингера и Хеннинга Дзодза на временно оккупированных территориях на востоке Украины.