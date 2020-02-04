Німецькі ультраправі приїхали до "ЛНР" в Луганськ
Представники німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) приїхали до окупованого Луганська, де взяли участь в заході угруповання "ЛНР".
Про це розповів у своєму Twitter журналіст Bild Джуліан Рьопке, повідомляє "Європейська правда".
У зустрічі з представниками "ЛНР" взяли участь член Ландтагу Берліна від "Альтернативи для Німеччини" Гуннар Ліндеманн і член правління регіонального відділення AfD Ріхард Гретцінгер.
Der Abgeordnete Lindemann hatte auf dem Hinflug bestimmt nur vergessen, dass er einen illegalen Grenzübertritt in die Ukraine plant ...— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 4, 2020
Kann er das eigentlich abrechnen, @AGH_Berlin?! pic.twitter.com/vKPIy9ZfAu
Це вже не перший їхній візит на підконтрольну бойовикам територію. Восени 2018 року Ліндеманн і Гретцінгер були "спостерігачами" на "виборах" ватажків угруповань "ДНР" і "ЛНР". Також вони відвідували анексований Росією Крим.