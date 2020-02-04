Німецькі ультраправі приїхали до "ЛНР" в Луганськ

Представники німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) приїхали до окупованого Луганська, де взяли участь в заході угруповання "ЛНР".

Про це розповів у своєму Twitter журналіст Bild Джуліан Рьопке, повідомляє "Європейська правда".

У зустрічі з представниками "ЛНР" взяли участь член Ландтагу Берліна від "Альтернативи для Німеччини" Гуннар Ліндеманн і член правління регіонального відділення AfD Ріхард Гретцінгер.

Der Abgeordnete Lindemann hatte auf dem Hinflug bestimmt nur vergessen, dass er einen illegalen Grenzübertritt in die Ukraine plant ...

Kann er das eigentlich abrechnen, @AGH_Berlin?! pic.twitter.com/vKPIy9ZfAu — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 4, 2020

Це вже не перший їхній візит на підконтрольну бойовикам територію. Восени 2018 року Ліндеманн і Гретцінгер були "спостерігачами" на "виборах" ватажків угруповань "ДНР" і "ЛНР". Також вони відвідували анексований Росією Крим.