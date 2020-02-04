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Німецькі ультраправі приїхали до "ЛНР" в Луганськ

Вівторок, 4 лютого 2020, 15:59

Представники німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) приїхали до окупованого Луганська, де взяли участь в заході угруповання "ЛНР".

Про це розповів у своєму Twitter журналіст Bild Джуліан Рьопке, повідомляє "Європейська правда".

У зустрічі з представниками "ЛНР" взяли участь член Ландтагу Берліна від "Альтернативи для Німеччини" Гуннар Ліндеманн і член правління регіонального відділення AfD Ріхард Гретцінгер.

Це вже не перший їхній візит на підконтрольну бойовикам територію. Восени 2018 року Ліндеманн і Гретцінгер були "спостерігачами" на "виборах" ватажків угруповань "ДНР" і "ЛНР". Також вони відвідували анексований Росією Крим.

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