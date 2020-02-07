У Польщі затримали громадян України за незаконну схему легалізації іноземців

У Польщі затримали двох громадян України, громадянина Азербайджану та польку за організацію незаконної схеми вироблення документів для іноземців

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

Вони незаконно виробляли іноземцям документи для перебування у Польщі через фіктивне працевлаштування. Своєю нелегальною діяльністю незаконна група змогла видурити посвідки на перебування для понад 500 іноземців.

За інформацією прикордонників, у склад злочинної групи, яка незаконно і за гроші допомагала із документами на перебування іноземців у Польщі, входили громадянин Азербайджану, двоє громадян України азербайджанської національності та полька – дружина одного з них.

"Група завдяки „підставним фірмам" фіктивно найняла щонайменше 537 іноземців з Азербайджану, Росії, Грузії, України, Узбекистану, Туреччини, Пакистану, Ірану, Іраку, Казахстану, аби потім видурити дозволи на перебування та дозволи на роботу, що дозволяли іноземцям незаконний в’їзд та перебування на території Польщі та інших країн ЄС", - сказали у Надвісланському відділі Прикордонної служби Польщі.

Чотирьох підозрюваних минулого тижня затримали у Варшаві та в околицях Ґруйця. Правоохоронці вилучили у квартирах та осідках фірм численну документацію, електронні носії, а також автомобілі, електронну техніку на суму приблизно 470 тис. злотих.