У Польщі досі не можуть з’ясувати, який саме об’єкт впав поблизу селища Хмелек у Білгорайському повіті Люблінського воєводства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив директор Відділу безпеки та кризового управління Люблінського воєводського управління Даріуш Дзяло, якого цитує Polsat News.

Він розповів, що дістатися до об’єкта складно, оскільки він досі горить.

"З цього приводу висловлюватимуться фахівці. Наразі доступ до цього об’єкта дуже ускладнений через те, що він постійно горить", – розповів Дзяло.

Він додав, що прилеглу територію огороджено.

"Ми категорично рекомендуємо не наближатися до цього об’єкта, доки фахівці не з’ясують, з чим ми маємо справу: чи це ракета, чи це дрон, чи містив він якісь речовини, що можуть становити загрозу для життя та здоров’я людей, які наблизяться до цього об’єкта", – наголосив посадовець.

Повідомляли, що урядовий центр безпеки Польщі отримав інформацію про загрозу з повітря у зв’язку з підозрою на порушення повітряного простору країни невідомими повітряними об’єктами на тлі масованої атаки Росії на Україну.

Згодом стало відомо, що польські військові перевіряють інформацію стосовно сильного вибуху у селищі Хмелек Люблінського воєводства.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав доповідь про можливе порушення польського повітряного простору.