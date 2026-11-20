В ніч проти п’ятниці, 20 листопада, на тлі масованої атаки РФ на Україну російський дрон порушив повітряний простір Молдови.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Молдови, повідомляє "Європейська правда".

Центр повітряних операцій Національної армії Молдови зафіксував несанкціонований політ у повітряному просторі країни 20 листопада о 01:19.

Дрон пролетів над повітряним простором з боку населеного пункту Садковці української Вінницької області у напрямку населеного пункту Аріонешті, Дондушеньський район, Республіка Молдова.

Згодом, о 01:28, літальний об’єкт покинув повітряний простір країни, додали у відомстві.

Також стало відомо, що урядовий центр безпеки Польщі отримав інформацію про загрозу з повітря у зв’язку з підозрою на порушення повітряного простору країни невідомими повітряними об’єктами на тлі масованої атаки Росії на Україну.

Згодом стало відомо, що польські військові перевіряють інформацію стосовно сильного вибуху у селищі Хмелек Люблінського воєводства.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав доповідь про можливе порушення польського повітряного простору.