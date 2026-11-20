У польському аеропорту "Жешув-Ясьонка" у п’ятницю вперше евакуювали персонал вежі з управління польотами після отримання сигналу про повітряну загрозу під час масованої атаки РФ по Україні.

Про це в соцмережі X повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, передає "Європейська правда".

Вранці під час російських ударів по українських містах Польща активувала засоби протиповітряної оборони, а роботу аеропорту Жешува призупинили через роботу активність військової авіації. На тлі цього Польське агентство аеронавігаційних послуг ухвалило рішення евакуювати диспетчерську вежу летовища, повідомив міністр інфраструктури.

"9 осіб, у тому числі 6 співробітників оперативного персоналу, перебували у тимчасовому укритті. До цього евакуації такого типу відбувалися двічі для працівників диспетчерської вежі TWR у Любліні", – написав Клімчак.

Повідомлялося, що Урядовий центр безпеки Польщі отримав інформацію про загрозу з повітря у зв’язку з підозрою на порушення повітряного простору країни невідомими повітряними об’єктами на тлі масованої атаки Росії на Україну.

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