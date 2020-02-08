В Ірландії проходять дострокові парламентські вибори

В Ірландії о 7 ранку відкрилися виборчі дільниці, голосування на дострокових загальних виборах триватиме до 22.00.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Вперше загальні вибори в Ірландії проводяться в суботу.

Традиційно мешканці прилеглих островів голосували раніше за інших жителів країни, щоб переконатися, що погана погода не завадить повернути скриньки з бюлетенями на основну територію Ірландії вчасно для підрахунку голосів, який почнеться в неділю.

О 22. 00 за місцевим часом в суботу буде опублікований екзит-пол Ipsos MRBI на замовлення RTÉ, the Irish Times, TG4 і University College Dublin.

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Новообрані депутати зберуться на перше засідання парламенту 20 лютого.

Загалом парламент Ірландії налічує 160 місць. Оскільки у більшості випадків спікер не голосує, то для більшості необхідно 80 депутатів.

Наразі малоймовірно, що якась із партій, які беруть участь у виборах, набере необхідну для більшості кількість голосів.

Партія нинішнього прем’єра Лео Варадкара, який прийшов до влади в 2017 році з історичною перемогою, Fine Gael, поки не може розраховувати на перемогу. Варадкар призначив дострокові вибори в січні після того, як угода з традиційним суперником його партії, Fianna Fáil, почала руйнуватися. У Варадкара не було іншого вибору, окрім як оголосити голосування.

Очікується, що саме Fianna Fáil отримає найбільше голосів, однак невідомо якою буде майбутня коаліція.

На вагомий результат також може розраховувати, всеірландська партія Sinn Féin.