Основна опозиційна партія Ірландії виключила велику коаліцію з партією прем'єра

Провідна опозиційна партія Ірландії Fianna Fail, яка лідирує в опитуваннях громадської думки, виключила формування великої коаліції з партією Fine Gael прем'єр-міністра Лео Варадкара після виборів 8 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Варадкар у середу заявив, що розглядає можливість вступу до безпрецедентного коаліційного уряду з другою за величиною партією та своїм історичним конкурентом, якщо вибори дадуть непереконливий результат.

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Лідер Fianna Fail Мішель Мартін відкинув подібну пропозицію від попередника Варадкара Енди Кенні після того, як на виборах у 2016 році Fine Gael стала найбільшою партією. Замість цього Fianna Fail уклала угоду про співпрацю з метою сприяння уряду меншості під керівництвом Fine Gael.

"Наша відповідь полягає в тому, що ми не будемо у великій коаліції, люди хочуть змін у цій країні, вони хочуть, щоб Fine Gael була поза посадами. Я дав зрозуміти, що ми хочемо увійти в уряд з іншими центристськими партіями. Очевидно, що лейбористи та "зелені" були б зацікавлені", - сказав Мартін.

Партії Fine Gael і Fianna Fáil лідирують в опитуваннях громадської думки і випереджають своїх конкурентів, що підвищує ймовірність того, що той, хто виграє вибори, очолить новий уряд меншості.

Обидва політичні сили також відмовляються об’єднуватися з третьою за величиною партією Sinn Fein.