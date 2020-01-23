Основна опозиційна партія Ірландії виключила велику коаліцію з партією прем'єра
Провідна опозиційна партія Ірландії Fianna Fail, яка лідирує в опитуваннях громадської думки, виключила формування великої коаліції з партією Fine Gael прем'єр-міністра Лео Варадкара після виборів 8 лютого.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.
Варадкар у середу заявив, що розглядає можливість вступу до безпрецедентного коаліційного уряду з другою за величиною партією та своїм історичним конкурентом, якщо вибори дадуть непереконливий результат.
Лідер Fianna Fail Мішель Мартін відкинув подібну пропозицію від попередника Варадкара Енди Кенні після того, як на виборах у 2016 році Fine Gael стала найбільшою партією. Замість цього Fianna Fail уклала угоду про співпрацю з метою сприяння уряду меншості під керівництвом Fine Gael.
"Наша відповідь полягає в тому, що ми не будемо у великій коаліції, люди хочуть змін у цій країні, вони хочуть, щоб Fine Gael була поза посадами. Я дав зрозуміти, що ми хочемо увійти в уряд з іншими центристськими партіями. Очевидно, що лейбористи та "зелені" були б зацікавлені", - сказав Мартін.
Партії Fine Gael і Fianna Fáil лідирують в опитуваннях громадської думки і випереджають своїх конкурентів, що підвищує ймовірність того, що той, хто виграє вибори, очолить новий уряд меншості.
Обидва політичні сили також відмовляються об’єднуватися з третьою за величиною партією Sinn Fein.