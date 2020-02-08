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Кіпр купить у Франції зброю на 240 мільйонів євро

Субота, 8 лютого 2020, 17:20

Кіпр підписав контракт з Францією на закупівлю військової техніки на суму 240 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Міністерство оборони Кіпру зазначило, що у зв'язку з делікатним характером питання, яке відноситься до сфери національної безпеки, воно поки не має наміру розкривати будь-яку додаткову інформацію.

Однак за даними ЗМІ, Кіпр підписав контракти з французькою компанією MBDA на закупівлю ракет "Містраль" (класу "земля-повітря") і "Екзосет" (протикорабельних), орієнтовна вартість яких становить 240 мільйонів євро.

В січні в рамках програми модернізації і модернізації Збройних сил Кіпру міністерство оборони також підписало контракти на модернізацію армійських ракет класу "земля-земля", а також нової французької системи ППО малої і середньої дальності.

Франція стала основним союзником Кіпру і Греції в боротьбі з турецькими провокаціями в регіоні. Флагман французького військово-морського флоту авіаносець "Шарль де Голль" як і раніше дислокується біля узбережжя Лімассола.

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