"Синдром Грети": головний дипломат ЄС вибачився за свої слова щодо кліматичних активістів
Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вибачився за свої слова на адресу молодих екологічних активістів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Я хочу попросити вибачення перед будь-ким, хто, можливо, почував себе ображеним через недоречний натяк щодо важливого молодіжного руху боротьби зі змінами клімату", - написав він у Twitter.
Just coming back from US trip, and I want to apologise to anyone that may have felt offended by my inappropriate reference to the important youth movement fighting #climatechange— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 8, 2020
Боррель у середу виступав на дебатах в Брюсселі і поставив під сумнів прихильність молодих кліматичних активістів до справжніх дій.
"Ідея про те, що молоді люди серйозно прагнуть боротися зі змінами клімату - ми можемо назвати це "синдромом Грети", - дозволяє мені сумніватися в цьому", - сказав Боррель, якого цитує Politico.
Він також поставив під питання готовність мітингарів піти на зниження якості власного життя для боротьби зі зміною клімату.
"Мені хотілося б знати, чи молоді люди, що демонструють у Берліні заклики до заходів проти зміни клімату, усвідомлюють, чого коштуватимуть такі заходи. І чи готові вони знизити рівень життя, щоб запропонувати компенсацію польським шахтарям", - сказав він.
Група "Зелених" в Європейському парламенті заявила, що коментарі Борреля "неприйнятні для представника ЄС", і вони "будуть просити повного пояснення від нього на наступному тижні".