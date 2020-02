"Синдром Грети": головний дипломат ЄС вибачився за свої слова щодо кліматичних активістів

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вибачився за свої слова на адресу молодих екологічних активістів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я хочу попросити вибачення перед будь-ким, хто, можливо, почував себе ображеним через недоречний натяк щодо важливого молодіжного руху боротьби зі змінами клімату", - написав він у Twitter.

Just coming back from US trip, and I want to apologise to anyone that may have felt offended by my inappropriate reference to the important youth movement fighting #climatechange