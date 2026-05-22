Глава МЗС Польщі подякував Трампу за обіцянку про 5000 військових 

Новини — П'ятниця, 22 травня 2026, 11:33 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський подякував президенту США за обіцянку перекинути до Польщі 5 тисяч американських військовослужбовців після того, як військова присутність Штатів в країні опинилась під питанням. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарях ЗМІ перед зустріччю міністрів країн НАТО у шведському Гельсінгборзі.  

Сікорський сказав, що має "нові причини для оптимізму" з огляду на вечірній анонс Трампа. 

"Хочу подякувати президенту Трампу за оголошення, що присутність американських військових у Польщі залишиться більш-менш на попередньому рівні. Дякую президенту і усім, хто посприяв цьому рішенню… Думаю, репутація Польщі як країни, що серйозно ставиться до своєї безпеки, тут також допомогла", – прокоментував він.   

Сікорський зазначив, що роль у цьому зіграла і команда президента Кароля Навроцького, і команда Міністерства оборони. 

"Ми діяли паралельно, узгоджено – і маємо результат", – додав він в окремих коментарях, які наводить RMF24

Польський президент Кароль Навроцький також подякував Трампу за рішення.

Нагадаємо, ввечері 21 травня Трамп заявив про наміри відправити до Польщі 5 тисяч американських військових, згадавши про свої дружні відносини з Навроцьким – без уточнень, як це поєднується з попередніми оголошеннями щодо планів розміщення американських військових у Польщі.  

Перед цим Сполучені Штати спантеличили Варшаву та інших союзників несподіваним скасуванням планового розгортання у Польщі 4 тисяч військовослужбовців, що викликало критику і всередині США.  

