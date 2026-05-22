Державний секретар США Марко Рубіо заявив про "незначний прогрес" у переговорах з Іраном.

Про це він сказав перед початком міністерської зустрічі НАТО у Швеції 22 травня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

"Я не хочу перебільшувати, але певний рух є, і це добре. Основні принципи залишаються незмінними. Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю, це просто неможливо", – сказав він.

Держсекретар США наголосив, що Сполученим Штатам потрібно "розв’язати питання високозбагаченого урану" та відновити свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

"Іран намагається створити систему стягнення мита. До речі, вони намагаються переконати Оман приєднатися до них у цій системі стягнення мита на міжнародному водному шляху. У світі немає жодної країни, яка б мала це прийняти", – додав Рубіо.

Як відомо, на початку тижня Трамп заявив, що відклав нову серію ударів проти Ірану, посилаючись на високі шанси досягти домовленості дипломатичним шляхом.

20 травня американський президент припустив, що США доведеться вдатися до сильніших ударів, якщо перемовини з Тегераном не закінчаться домовленістю.

ЗМІ неофіційно дізналися про "напружену розмову" лідерів США та Ізраїлю – ізраїльський прем’єр розчарований тим, що Трамп сподівається на переговорний процес, та вважає, що Ірану не можна давати часу на перепочинок.

Також писали, що дані американської розвідки вказують на те, що Іран швидко відновлюється після наслідків спільних ударів США та Ізраїлю.