"Синдром Греты": главный дипломат ЕС извинился за свои слова о климатических активистах

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель извинился за свои слова в адрес молодых экологических активистов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я хочу попросить прощения перед кем-либо, кто, возможно, чувствовал себя оскорбленным из-за неуместного намека на важное молодежное движение по борьбе с изменениями климата", - написал он в Twitter.

Just coming back from US trip, and I want to apologise to anyone that may have felt offended by my inappropriate reference to the important youth movement fighting #climatechange — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 8, 2020

Боррель в среду выступал на дебатах в Брюсселе и поставил под сомнение приверженность молодых климатических активистов к настоящим действиям.

"Идея о том, что молодые люди серьезно стремятся бороться с изменениями климата - мы можем назвать это "синдромом Греты", - позволяет мне сомневаться в этом", - сказал Боррель, которого цитирует Politico.

Он также поставил под вопрос готовности митингующих пойти на снижение качества собственной жизни для борьбы с изменением климата.

"Мне хотелось бы знать, понимают ли молодые люди, проводящие демонстрации в Берлине с призывами к мерам против изменения климата, чего будут стоить такие меры. И готовы ли они снизить уровень жизни, чтобы предложить компенсацию польским шахтерам", - сказал он.

Группа "Зеленых" в Европейском парламенте заявила, что комментарии Борреля "неприемлемы для представителя ЕС", и они "будут просить полного объяснения от него на следующей неделе".