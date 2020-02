"Синдром Греты": главный дипломат ЕС извинился за свои слова о климатических активистах

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель извинился за свои слова в адрес молодых экологических активистов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я хочу попросить прощения перед кем-либо, кто, возможно, чувствовал себя оскорбленным из-за неуместного намека на важное молодежное движение по борьбе с изменениями климата", - написал он в Twitter.

Just coming back from US trip, and I want to apologise to anyone that may have felt offended by my inappropriate reference to the important youth movement fighting #climatechange