НАТО обговорює пропозицію Естонії про військову підтримку України у розмірі 0,25% ВВП

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виніс на обговорення союзників пропозицію Естонії щодо можливості взяти на себе довгострокове зобовʼязання надавати військову підтримку Україні у розмірі 0,25% ВВП.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна перед початком міністерської зустрічі НАТО у Швеції 22 травня.

Естонія просуває в НАТО ідею про зобовʼязання держав-членів надавати Україні військову підтримку на суму 0,25% від ВВП щороку.

"Я дуже радий, що зараз генеральний секретар Рютте виніс на обговорення, – як і Естонія, яка запропонувала це вже кілька років тому, – довгострокове зобов'язання для союзників щодо військової підтримки (України) у розмірі 0,25 відсотка ВВП", – заявив Тсахна.

Він додав, що було б важливо надіслати таке повідомлення, а також дати "справжнє зобов'язання Україні".

"Росія залишатиметься загрозою ще надовго. І ми не бачимо, що Путін дуже скоро змінить свою мету", – підкреслив естонський міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", у грудні 2025 року тодішній міністр оборони України Денис Шмигаль звернувся до партнерів у форматі "Рамштайн" із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України.

Такі зобовʼязання тоді взяли на себе три балтійські держави – Естонія, Латвія та Литва.

22 травня генсек НАТО Марк Рютте висловив незадоволення тим, що лише 6-7 держав Європи активно купують зброю в США для України.