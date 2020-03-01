У Туреччині відпустили частину співробітників Sputnik

Трьох співробітників турецької служби російського пропагандистського агентства Sputnik, яких затримали в Анкарі, відпустили після допиту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Трьох співробітників, турецьких громадян, допитали у зв'язку з їхнім матеріалом під назвою "Вкрадена держава: 80 років тому Франція віддала Туреччині куточок Сирії - чому?". Йшлося про те, як Туреччина нібито "вкрала" у Сирії провінцію Хатай.

Пізно ввечері 29 лютого під їхніми квартирами, перед затриманням, відбулися протести груп з 15-20 осіб. Люди скандували: "Мученики не вмирають, батьківщина єдина", а також звинувачували працівників Sputnik у зраді батьківщини.

Sputnik повідомив, що його працівники звернулися до поліції, однак стало відомо, що їх залишили під вартою.

Тим часом у неділю в Стамбулі затримали головного редактора Sputnik Turkiye Махіра Бозтепе. Турецька поліція проводить обшуки в місцевому бюро новинного агентства, пише Hurriyet.

Як повідомляється, Бозтепе затримали в рамках розслідування, розпочатого головною прокуратурою Анкари відповідно до статей 301 та 302 Кримінального кодексу Туреччини.