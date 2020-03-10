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У Німеччині зафіксували перші дві смерті від коронавірусу

Вівторок, 10 березня 2020, 07:55

У Німеччині зафіксовані перші смертельні випадки, викликані коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Так, внаслідок COVID-19 померла одна людина в Гайнсбергу та 89-річна жінка в Ессені. Обидва міста знаходяться в землі Північний Рейн-Вестфалія.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан закликав громадян похилого віку та тих, які мають хронічні хвороби, зробити все можливе для захисту від коронавірусу, який є особливо небезпечним для них.

Тим часом через підозру на коронавірус в землі Бранденбург на домашній карантин відправлено близько п'яти тисяч людей. Учитель однієї зі шкіл контактував з інфікованою на коронавірус жителькою Берліна. Через це в ізоляцію були відправлені всі учні і вчителі школи.

Станом на 9 березня в Німеччині підтверджено 1112 випадків зараження коронавірусом, з них 484 - у Північному Рейн-Вестфалії. Як повідомлялося, раніше від коронавірусу в Єгипті помер громадянин Німеччини, який перебував там як турист.

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Коронавірус Німеччина
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