Європарламент скоротив березневу сесію через коронавірус

Європейський парламент скоротив свою пленарну сесію в Брюсселі на цьому тижні через поширення нового коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Brussels Time.

Пленарні сесії в Європейському парламенті зазвичай проходять з вечора понеділка по четвер. Після того, як вже було вирішено, що сесія на цьому тижні пройде не в Страсбурзі, а в Брюсселі, голови політичних груп вирішили в понеділок також скоротити її.

У понеділок о 17.00 президент ЄП Давід Сассолі офіційно оголосив, що засідання буде відкрито, але депутати Європарламенту можуть піти відразу після цього і не повернуться до вівторка 9.00 ранку.

У вівторок Європарламент обговорить ситуацію з коронавірусом, переговори щодо європейського багаторічного бюджету та хвилювання на грецько-турецькому кордоні, але голосування не відбудеться.

Сесія буде припинена після останніх дебатів, і депутати Європарламенту не будуть зустрічатися в середу і четвер.

Поки не зрозуміло, що буде з наступною пленарною сесією, яка почнеться в понеділок 30 березня. У євродепутатів немає можливості голосувати дистанційно.