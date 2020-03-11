Меркель: до 70% населення Німеччини, ймовірно, буде інфіковано коронавірусом

До 70% населення Німеччини, ймовірно, буде інфіковано новим коронавірусом, який зараз поширюється по всьому світу.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Коли вірус вже є на території, у населення немає імунітету і не існує лікування, тоді від 60 до 70% населення будуть заражені", - сказала вона на пресконференції в Берліні.

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Меркель зазначила, що необхідно максимально зосередитися на уповільненні поширення вірусу.

"Цей процес повинен бути зосереджений на тому, щоб не перевантажувати систему охорони здоров'я, сповільнюючи поширення вірусу...Йдеться про те, щоб виграти час", - додала вона.

Меркель виступила після того, як найбільш популярне щоденне видання Bild назвало ситуацію в Німеччині "коронахаосом".

Вона зазначила, що у четвер проведе зустріч з прем'єрами усіх 16 федеральних земель

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан заявив, що закриття кордонів Німеччини для запобігання поширенню вірусу не спрацює, і відхилив заклики заборонити в'їзд відвідувачам з Італії.

За останніми даними, у Німеччині зареєстрували 1296 випадків вірусу та дві смерті.

Нагадаємо, кількість жертв захворювання на території найбільш постраждалої в Європі Італії станом на вечір 10 березня складає 631.

Детальніше про ситуацію в країні, де оголосили карантин, читайте у статті: "Без весіль, футболу і туристів: що відбувається в ізольованій через коронавірус Італії".