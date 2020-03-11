Меркель: до 70% населения Германии, вероятно, будет инфицировано коронавирусом

До 70% населения Германии, вероятно, будет инфицировано новым коронавирусом, который сейчас распространяется по всему миру.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Когда вирус уже есть на территории, у населения нет иммунитета и не существует лечения, тогда от 60% до 70% населения будут заражены", - сказала она на пресс-конференции в Берлине.

Меркель отметила, что необходимо максимально сосредоточиться на замедлении распространения вируса.

"Этот процесс должен быть сосредоточен на том, чтобы не перегружать систему здравоохранения, замедляя распространение вируса ... Речь идет о том, чтобы выиграть время", - добавила она.

Меркель выступила после того, как самое популярное ежедневное издание Bild назвал ситуацию в Германии "коронахаосом".

Она отметила, что в четверг проведет встречу с премьерами всех 16 федеральных земель

Министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что закрытие границ Германии для предотвращения распространения вируса не сработает, и отклонил призывы запретить въезд из Италии.

По последним данным, в Германии зарегистрировали 1296 случаев вируса и две смерти.

Напомним, количество жертв заболевания на территории наиболее пострадавшей в Европе Италии по состоянию на вечер 10 марта составляет 631.

Подробнее о ситуации в стране, где объявлен карантин, читайте в статье: "Без свадеб, футбола и туристов: что происходит в изолированной из-за коронавируса Италии".