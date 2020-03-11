У Swedbank заявили про ймовірні порушення санкцій США проти РФ

Незалежне розслідування ймовірного відмивання грошей у Swedbank встановило, що операції на загальну суму $4,8 млн потенційно порушили американські санкції, заявив один з найбільших банків Швеції у середу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Swedbank перебуває під слідством влади США, Швеції та Естонії за його роль у балтійському скандалі з відмиванням грошей.

Він повідомив, що цифра в $4,8 млн стосується лише можливих порушень американських правил, а звіт юридичної компанії Clifford Chance про її роль у балтійському скандалі оприлюднять 23 березня.

"Це, звичайно, грубо кажучи, тривожно", - заявив генеральний директор Swedbank Єнс Генріксон про можливі порушення санкцій США.

"Це означає, що ми мали не достатньо добрий контроль, не достатньо добрі системи транзакцій, і що у нас були недоліки у внутрішньому управлінні", - сказав він.

Проте акції Swedbank зросли майже до 4%, оскільки аналітики заявили, що загальна сума підозрюваних транзакцій у розмірі $4,8 млн є досить невеликою.

Swedbank заявив, що повідомить про результати Управлінню з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), яке має право накладати штрафи на банки, - і буде повною мірою співпрацювати з органом для врегулювання цього питання.

"По-перше, ми говоримо про незначні суми. Ми говоримо про 5 мільйонів доларів США, і коли ви подивитеся на кількість транзакцій, ми знайшли 586 транзакцій", - сказав Генріксон.

Swedbank заявив, що Clifford Chance розглядав діяльність з 2007 по березень 2019 року, надто - трансакції в доларах, оброблені через американську фінансову систему протягом п'ятирічного періоду з 22 березня 2014 року, враховуючи терміни чинності обмежень.

Банк заявив, що 95% з 586 транзакцій, які потенційно порушували правила OFAC, були оброблені між 2015 і 2016 роками. 508 з них були або виплатами зарплати, або виплатами, пов'язаними з експлуатацією судна, власник якого перебував у Криму, районі, що підпадає під санкції США, сказав він.

Щодо банку тривають розслідування за звинуваченнями, що він обробляв операції загалом на близько 20 млрд євро на рік переважно російських нерезидентів через Естонію з 2010 по 2016 рік.

Раніше медіа повідомляли, що власники російського виробника озброєння "Калашников" за допомогою Swedbank надіслали близько 10 мільйонів шведських крон своєму американському колезі з "Калашникова" в США, хоча міжнародні санкції забороняють компаніям вести бізнес (у Флориді є завод, який виготовляє автомати Калашникова).