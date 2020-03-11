В Swedbank заявили о вероятных нарушениях санкций США против РФ

Независимое расследование возможного отмывания денег в Swedbank установило, что операции на общую сумму $4,8 млн потенциально нарушили американские санкции, заявил один из крупнейших банков Швеции в среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Swedbank находится под следствием власти США, Швеции и Эстонии за его роль в балтийском скандале с отмыванием денег.

Он сообщил, что цифра в $4,8 млн касается только возможных нарушений американских правил, а отчет юридической компании Clifford Chance о ее роли в балтийском скандале обнародуют 23 марта.

"Это, конечно, грубо говоря, тревожно", - заявил генеральный директор Swedbank Йенс Генриксон о возможных нарушениях санкций США.

"Это означает, что у нас был недостаточно хороший контроль, недостаточно хорошие системы транзакций, и у нас были недостатки во внутреннем управлении", - сказал он.

Однако акции Swedbank выросли почти до 4%, поскольку аналитики заявили, что общая сумма подозреваемых транзакций в размере $4,8 млн – довольно небольшая.

Swedbank заявил, что сообщит о результатах Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое имеет право налагать штрафы на банки, - и будет в полной мере сотрудничать с органом для урегулирования этого вопроса.

"Во-первых, мы говорим о незначительных суммах. Мы говорим о 5 млн долларов США, и когда вы посмотрите на количество транзакций, мы нашли 586 транзакций", - сказал Генриксон.

Swedbank заявил, что Clifford Chance рассматривал деятельность с 2007 по март 2019 года, особенно - сделки в долларах, обработанные через американскую финансовую систему в течение пятилетнего периода с 22 марта 2014 года, учитывая сроки действия ограничений.

Банк заявил, что 95% из 586 транзакций, которые потенциально нарушали правила OFAC, были обработаны между 2015 и 2016 годами. 508 из них были или выплатами зарплаты, или выплатами, связанными с эксплуатацией судна, владелец которого находился в Крыму, районе, подпадающем под санкции США, сказал он.

В отношении банка продолжаются расследования по обвинениям, что он обрабатывал операции в целом на около 20 млрд евро в год преимущественно российских нерезидентов через Эстонию с 2010 по 2016 год.

Ранее медиа сообщали, что владельцы российского производителя вооружения "Калашников" с помощью Swedbank отправили около 10 млн шведских крон своему американскому коллеге из "Калашникова" в США, хотя международные санкции запрещают этим компаниям вести бизнес (во Флориде есть завод, который производит автоматы Калашникова).