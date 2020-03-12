Італія посилила карантинні заходи: закриті майже всі магазини

Уряд Італії оголосив про нові обмеження у спробі запобігання поширення коронавірусу в країні.

Про нові заходи заявив у своєму телезверненні до нації, третьому за останні дні, прем’єр-міністр Джузеппе Конте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Посилення карантину означає закриття всіх магазинів, окрім продуктових і аптек.

В той же час закриті будуть перукарні, салони краси, заклади харчування, в тому числі бари і ресторани.

"Діяльність сільськогосподарського, зоотехнічного та агропродовольчого секторів, включаючи поставки, які пропонують товари та послуги у зв'язку з цією діяльністю, буде гарантована відповідно до гігієнічних та санітарних норм" – сказав Конте.

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За його словами, для досягнення ефекту від нових посилених заходів доведеться почекати пару тижнів.

"Якщо цифри будуть продовжувати рости, що аж ніяк не малоймовірно, це не означає, що нам доведеться поспішати з введенням нових заходів. Нам не слід наосліп бігти до прірви. Ми повинні мислити ясно і бути відповідальними", - заявив Конте.

Також він закликав співгромадян не панікувати.

"Не потрібно поспішати купувати продукти: продуктові магазини залишаються відкритими" – наголосив прем’єр.

У країні на момент впровадження жорсткіших заходів були вже закриті школи, спортзали, музеї, нічні клуби.

Як повідомлялося, протягом доби від коронавірусу в Італії померли 196 людей, що є рекордною цифрою з початку спалаху захворювання.

Також протягом доби кількість заражень в країні зросла більше ніж на 2 тисячі випадків і складає 10590.

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