Италия усилила карантинные меры: закрыты почти все магазины

Правительство Италии объявило о новых ограничениях в попытке предотвращения распространения коронавируса в стране.

О новых мерах заявил в своем телеобращении к нации, третьем за последние дни, премьер-министр Джузеппе Конте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Усиление карантина означает закрытие всех магазинов, кроме продуктовых и аптек.

В то же время будут закрыты парикмахерские, салоны красоты, заведения питания, в том числе бары и рестораны.

"Деятельность сельскохозяйственного, зоотехнического и агропродовольственного секторов, включая поставки, которые предлагают товары и услуги в связи с этой деятельностью, будет гарантирована согласно гигиенических и санитарных норм", – сказал Конте.

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По его словам, для достижения эффекта от новых усиленных мер придется подождать пару недель.

"Если цифры будут продолжать расти, что отнюдь не маловероятно, это не значит, что нам придется торопиться с введением новых мер. Нам не следует вслепую бежать в пропасть. Мы должны мыслить ясно и быть ответственными", - заявил Конте.

Также он призвал сограждан не паниковать.

"Не нужно спешить покупать продукты: продуктовые магазины остаются открытыми", – подчеркнул премьер.

В стране на момент внедрения более жестких мер были уже закрыты школы, спортзалы, музеи, ночные клубы.

Как сообщалось, в течение суток от коронавируса в Италии умерли 196 человек, что является рекордной цифрой с начала вспышки заболевания.

Также в течение суток количество заражений в стране выросло более чем на 2 тысячи случаев и составляет 10590.