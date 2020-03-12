В Італії протягом доби від коронавірусу померла рекордна кількість людей

В Італії протягом доби від коронавірусу померли 196 людей, що є рекордною цифрою з початку спалаху захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Загальна кількість померлих від вірусу в Італії станом на вечір 11 березня складає 827.

Також протягом доби кількість заражень в країні зросла більше ніж на 2 тисячі випадків і складає 10590.

Число випадків видужання зросло до 1045.

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Голова агентства цивільного захисту Італії Анджело Борреллі пояснив таке значне зростання тим, що дані попередніх днів з Ломбардії були неповними.

"Як ми говорили, дані Ломбардії були неповними, але насправді нинішнє зростання в рамках тренду останніх днів" - сказав він.

За словами чиновника, під час попереднього звіту не були враховані дані про хворобу приблизно 600 пацієнтів.

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