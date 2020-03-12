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Перша людина померла від коронавірусу в Греції

Четвер, 12 березня 2020, 09:36

Грецьке міністерство охорони здоров’я підтвердило першу в країні смерть від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Ekathimerini.

Потерпілим став 66-річний пацієнт університетської лікарні Патри на заході Греції. Він заразився вірусом під час релігійної екскурсії автобусом до Ізраїлю та Єгипту минулого місяця.

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Кілька його попутників заразилися і зараз перебувають у лікарні або вдома у самоізоляції.

Пацієнта інтубували 6 березня, його стан став критичним вранці 10 березня, а 12 березня він помер о 3.15 ранку після того, як зазнав поліорганної недостатності.

Станом на вечір 11 березня у Греції було зафіксовано 89 випадків заражень вірусом.

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Коронавірус Греція
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