Без Єгипту і Таїланду: МЗС просить українців скасувати туристичні поїздки

МЗС просить українців, які запланували туристичну поїздку за кордон, відмовитись від своїх планів через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Є заклик до всіх громадян України, які все ще планують, або вже запланували і (поки що) не поїхали у туристичну подорож: МЗС закликає утриматись від здійснення туристичних поїздок в країни, уражені коронавірусом. Особливо це стосується найбільш популярних напрямів – це Єгипет, Таїланд і тому подібне", - сказав Кулеба.

Він уточнив, що заклик стосується поїздок до Італії, Єгипту, Туреччини, Таїланду, ОАЕ, Іспанії, Франції, Греції, Китаю, Південної Кореї і Японії.

"Шановні українці, ми зробимо все для того, щоб захистити та допомогти вам, але утримайтеся від рішень, які самих вас ставлять під загрозу", - додав міністр.

Він підкреслив, що українські дипломати і консули за кордоном працюватимуть в особливому напруженому режимі для захисту інтересів і прав українських громадян.

"МЗС тут у Києві і наші посольства і консульства будуть максимально мобілізовані, щоб кожен громадянин, де б він не знаходився у світі, отримав необхідну підтримку", - сказав міністр.

Він закликав українців у випадку наявності запитань звертатись за телефоном гарячої лінії МЗС: 044-238-16-57.

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