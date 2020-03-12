Без Египта и Таиланда: МИД просит украинцев отменить туристические поездки

МИД просит украинцев, которые запланировали поездку за границу, отказаться от своих планов из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Есть призыв ко всем гражданам Украины, которые все еще планируют, либо уже запланировали и (пока) не поехали в туристическую поездку: МИД призывает воздержаться от осуществления туристических поездок в страны, пораженные коронавирусом. Особенно это касается наиболее популярных направлений - Египет, Таиланд и т.п.", - сказал Кулеба.

Он уточнил, что призыв касается поездок в Италию, Египет, Турцию, Таиланд, ОАЭ, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею и Японию.

"Уважаемые украинцы, мы сделаем все для того, чтобы защитить и помочь вам, но воздержитесь от решений, которые самых вас ставят под угрозу", - добавил министр.

Он подчеркнул, что украинские дипломаты и консулы за рубежом будут работать в особо напряженном режиме для защиты интересов и прав украинских граждан.

"МИД здесь в Киеве и наши посольства и консульства будут максимально мобилизованы, чтобы каждый гражданин, где бы он ни находился в мире, получил необходимую поддержку", - сказал министр.

Он призвал украинцев при наличии вопросов обращаться по телефону горячей линии МИД: 044-238-16-57.

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