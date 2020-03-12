Сербія закрила пункти пропуску на кордоні з Румунією

Сербія вирішила закрити з 12 березня кілька пунктів пропуску на кордоні з Румунією через поширення коронавірусу в Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунський портал В1.ro.

Сербська влада вирішила закрити сім пунктів пропуску, ще кілька пунктів працюватимуть в скороченому режимі тільки до 18:00. Термін дії цього рішення не уточнюється.

Крім того, в середу Сербія закрила свої кордони для всіх мандрівників, що прибувають з країн з великою кількістю підтверджених випадків коронавірусу.

Досі чотири людини в Сербії, включаючи громадянина Китаю, отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

У Румунії зафіксовано 49 випадків захворювання і 6 пацієнтів вже одужали і виписані з лікарні.

Десятки автомобілів з румунами, які повертаються з-за кордону, були заблоковані в середу ввечері на в'їзді в Бухарест через правила, введені для боротьби з коронавірусом.