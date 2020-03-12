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В Румунії людей, що повертаються з "зон ризику", під конвоєм супроводжують на карантин

Четвер, 12 березня 2020, 10:05

Десятки автомобілів з румунами, які повертаються з-за кордону, були заблоковані в середу ввечері на в'їзді в Бухарест через правила, введені для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунське видання Hot News.

Під столицею громадяни чекали, коли поліція під конвоєм доставить їх у карантинні центри, де перебувають ті, хто прибувають із зон ризику.

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Громадян Румунії, які в'їжджають в країну, "сортують" у наметах на прикордонних пунктах. Людей на кордоні оглядають медики, одягнені в захисні костюми.

Глава Департаменту з надзвичайних ситуацій Раед Арафат оголосив в середу, що кількість лікарів на митних постах було збільшено.

На кордоні громадяни заповнюють анкети з відомостями про райони, з яких повертаються. Якщо це райони, де зафіксовано коронавірус, люди вирушають на карантин.

Вони формують колони по 10 машин і потім поліція чи жандармерія доправляє їх в карантинні центри. Румунська влада також дозволяє громадянам проходити карантин вдома, заповнивши відповідне зобов’язання.

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Коронавірус Румунія
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