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Сербия закрыла пункты пропуска на границе с Румынией

Четверг, 12 марта 2020, 13:02

Сербия решила закрыть с 12 марта несколько пунктов пропуска на границе с Румынией из-за распространения коронавируса в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский портал В1.ro.

Сербские власти решили закрыть семь пунктов пропуска, еще несколько пунктов будут работать в сокращенном режиме только до 18:00. Срок действия этого решения не уточняется.

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Кроме того, в среду Сербия закрыла свои границы для всех путешественников, прибывающих из стран с большим количеством подтвержденных случаев коронавируса.

До сих пор четыре человека в Сербии, включая гражданина Китая, получили положительный результат теста на коронавирус.

В Румынии зафиксировано 49 случаев заболевания и 6 пациентов уже выздоровели и выписаны из больницы.

Десятки автомобилей с румынами, которые возвращаются из-за границы, были заблокированы в среду вечером на въезде в Бухарест в связи с правилами, введенными для борьбы с коронавирусом.

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