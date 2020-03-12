Пристайко прокоментував заяву Сивохо про "неможливість вступу України в НАТО"

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко спростовує, що основоположні документи НАТО забороняють країнам приєднуватися до Альянсу через конфлікт на їхній території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Пристайка.

"Україна буде членом НАТО. Для цього немає жодних юридичних перешкод. В основоположних документах Альянсу немає положення, яке би забороняло приєднуватися до НАТО країні, в якій триває військовий конфлікт. Тому з юридичної точки зору Україна має такі ж можливості, як і інші країни, що не воюють", - йдеться у заяві.

Водночас Пристайко зазначив, що війна на Донбасі ускладнює шлях України до Альянсу.

"Конфлікт забирає життя наших людей, виснажує Україну, затримує наш цивілізаційний розвиток, заважає реалізувати критично необхідні реформи. На це і розраховує Росія, яка традиційно провокує нестабільність у сусідніх державах, зокрема, щоб ускладнити їхній рух до європейських та євроатлантичних структур. Яскравий приклад, як це працює - війна в Грузії", - сказав він.

За словами міністра, політичне рішення щодо вступу України в НАТО буде залежати від розвитку країни – впровадження військових та інших реформ, забезпечення демократії на верховенства права тощо.

"Ми неодмінно будемо в НАТО - це лише питання часу", - сказав він.

Раніше радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо в ефірі каналу "Наш" заявив, що "у НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом".