Пристайко прокомментировал заявление Сивохо о "невозможности вступления Украины в НАТО"

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко опровергает, что основополагающие документы НАТО запрещают странам присоединяться к Альянсу из-за конфликта на их территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Пристайко.

"Украина будет членом НАТО. Для этого нет никаких юридических препятствий. В основополагающих документах Альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к НАТО стране, где продолжается военный конфликт. Поэтому с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности, как и другие страны, которые не воюют", - говорится в заявлении.

В то же время Пристайко отметил, что война на Донбассе усложняет путь Украины в Альянс.

"Конфликт уносит жизни наших людей, истощает Украину, задерживает наше цивилизационное развитие, мешает реализовать критически необходимые реформы. На это и рассчитывает Россия, которая традиционно провоцирует нестабильность в соседних государствах, в частности, чтобы затруднить их движение в европейские и евроатлантические структуры. Яркий пример, как это работает - война в Грузии", - сказал он.

По словам министра, политическое решение о вступлении Украины в НАТО будет зависеть от развития страны – внедрения военных и других реформ, обеспечения демократии на верховенства права и тому подобное.

"Мы обязательно будем в НАТО - это лишь вопрос времени", - сказал он.

Ранее советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо в эфире канала "Наш" заявил, что "в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом".