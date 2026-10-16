Сікорський нагадав Трампу, що українці отримують поранення від бомб і ракет Путіна

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, який поклав відповідальність за поранення і смерті українців у війні на президента України Володимира Зеленського.

Про це Сікорський написав у соцмережі Х у п'ятницю, 16 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

Глава польської дипломатії прокоментував заяви Трампа, висловлені в інтерв’ю Newsmax.

Зокрема, глава Білого дому сказав, що нещодавно дивився "інтерв’ю з молодою жінкою з України", яка сказала, що "президент Зеленський зруйнував нашу країну".

"Президент Зеленський забрав у нас наших чоловіків. У наших чоловіків немає ні ніг, ні рук. Наші чоловіки в багатьох випадках перебувають у психіатричних закладах або мертві", – переповів Трамп слова, які, як він розповів, почув в інтерв’ю.

Сікорський у відповідь зазначив, що саме Владімір Путін запускає ракети та дрони, внаслідок яких страждають українці.

"Ми цінуємо турботу президента Трампа про жертв війни, але в Польщі ми вважаємо, що ці українці отримали поранення від дронів, бомб і ракет, запущених Владіміром Путіним", – написав польський міністр.

Також Трамп заявив в інтерв’ю Newmax, що президент Володимир Зеленський "не та людина", з якою Штатам варто мати справу. При цьому Трамп вважає, що із Зеленським мати справу складніше, ніж із Путіним.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен у відповідь не погодилась із Трампом.

Крім того, Трамп заявив, що у Росії, окрім нафтопереробних заводів, є "безліч цілей", які могла б вражати Україна, та назвав українську кампанію по російських НПЗ ганьбою.